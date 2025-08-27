augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Grandiózus megnyitó is lesz

51 perce

Így alakulnak az állatkert jegyárai szeptember 6-tól

Címkék#KeszüZoo#kedvezmény#forint#állatkert#jegyár

Közeleg a nyitás.

Tóth Dávid
Így alakulnak az állatkert jegyárai szeptember 6-tól

Illusztráció.

Fotó: Gál Gábor

Szeptember 6-tól megnyitja kapuit a KeszüZoo a Petőfi utcában. Az is kiderült, hogy miként alakulnak a jegyárak. Egy felnőtt jegy 2500 forintba kerül majd, míg a gyermek/diák/nyugdíjas jegy 2000 forintot kóstál. A családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) 7000 forint, a csoportos kedvezmény pedig 10 fő felett 20%. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu