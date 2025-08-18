augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minket is érinthet

45 perce

Fontos tájékoztatást tett közzé az IKEA

Címkék#IKEA#weboldal#csalás

Az IKEA figyelmeztet: óvakodj a hamis weboldalaktól és profiloktól.

Bama.hu
Fontos tájékoztatást tett közzé az IKEA

Illusztráció.

Forrás: MW/Illusztráció

Fotó: Sulyok László

Az IKEA közösségi oldalán tájékoztatást tett közzé, miszerint egyes weboldalak és közösségi profilok félrevezető módon használják a márka nevét, arculatát vagy egyéb védjegyhez kapcsolódó elemeket. A vállalat kiemelte, hogy folyamatosan dolgozik az ilyen oldalak és tevékenységek bejelentésén és eltávolításán.

IKEA üzleteken keresztül támadnak a csalók

A vállalat arra kér mindenkit, hogy legyen körültekintő, és ne osszon meg személyes vagy banki adatokat gyanús felületeken. Az IKEA hangsúlyozta: minden hivatalos kampány, játék és egyéb aktivitás – beleértve a részvételi feltételeket is – kizárólag a hivatalos csatornákon érhető el.

Az IKEA csalók miatt a cég arra ösztönöz, hogy a felhasználók mindig ellenőrizzék a forrást, mielőtt részt vesznek bármiben, és köszönetet mond mindenkinek, aki hozzájárul a biztonságos és megbízható online környezet fenntartásához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu