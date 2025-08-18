Fontos tájékoztatást tett közzé az IKEA

Az IKEA közösségi oldalán tájékoztatást tett közzé, miszerint egyes weboldalak és közösségi profilok félrevezető módon használják a márka nevét, arculatát vagy egyéb védjegyhez kapcsolódó elemeket. A vállalat kiemelte, hogy folyamatosan dolgozik az ilyen oldalak és tevékenységek bejelentésén és eltávolításán.

IKEA üzleteken keresztül támadnak a csalók

A vállalat arra kér mindenkit, hogy legyen körültekintő, és ne osszon meg személyes vagy banki adatokat gyanús felületeken. Az IKEA hangsúlyozta: minden hivatalos kampány, játék és egyéb aktivitás – beleértve a részvételi feltételeket is – kizárólag a hivatalos csatornákon érhető el.

Az IKEA csalók miatt a cég arra ösztönöz, hogy a felhasználók mindig ellenőrizzék a forrást, mielőtt részt vesznek bármiben, és köszönetet mond mindenkinek, aki hozzájárul a biztonságos és megbízható online környezet fenntartásához.