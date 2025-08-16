1 órája
Utánajártunk: 1000 tonna hulladékot halmoztak fel a Bogádi úton, büntetőeljárás is indult!
Felháborodtak a pécsiek a Bogádi úti tűz és az illegális hulladéklerakó miatt. Vajon hogy áll az ügy, s mi lesz a területen szabálytalanul felhalmozott több mint 1000 tonna hulladékkal? A hatóság szigorú fellépést ígért.
Mi is beszámoltunk róla, hogy augusztus 12-én, az esti órákban hatalmas füst lepte el Pécset. Hamar kiderült, hogy a tűz egy pécsi, Bogádi úti területen keletkezett. Háromszáz-négyszáz négyzetméterre terjedt ki. S ez nem az első eset volt, hogy lángra lobbant az itt felhalmozott szemét. Ahogy arról egy korábbi cikkben is beszámoltunk, csak az elmúlt hetekben harmadik alkalommal égett az illegális hulladéklerakó.
Azóta is sok a lakossági panasz a hulladéklerakóval kapcsolatban. A környéken élők aggódnak a természetkárosítás miatt. Attól tartanak, ha nem változik valami, egy esetleges következő tűz még drámaibb következményekkel járhat. A rendőrséghez fordultunk, hogy megtudjuk, történt-e bejelentés, feljelentés a tűzesetek (08. 03., 08. 04., 08. 12.) kapcsán.
– A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által kérdezett tűzesettel kapcsolatban veszélyeztetést eredményező környezetkárosítás bűntett elkövetése miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság – fogalmaztak.
A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is megkérdeztük a témában. A hatóság tájékoztatása szerint tűzvizsgálatot indítottak, a tűz keletkezési okát a katasztrófavédelem jelenleg vizsgálja.
Megdöbbentő: 1000 tonna szemét az illegális hulladéklerakóban
A Baranya Vármegyei Kormányhivatal is válaszolt kérdéseinkre, több elképesztő részlet is kiderült a hulladéklerakóval kapcsolatban. Mint írták, az érintett területen illegálisan elhelyezett hulladék kapcsán a hulladékgazdálkodási hatóság először – Bogád Község Önkormányzatának jelzése alapján – 2022. március 24-én tartott hatósági ellenőrzést, amely során a szakemberek megállapították, hogy a terület északi részén 1000 tonnát meghaladó mennyiségben csomagolási hulladék, valamint gumi, papír, lom és fémgöngyöleget tartalmazó, Olaszországból származó hulladék található.
– A hulladék illegálisan került a területre, annak elhelyezésére hulladékgazdálkodási engedélyt a hatóság nem adott ki. Az ügyben 2022. március végén büntetőeljárás is indult, amelynek lezárultát a további hulladékgazdálkodási intézkedésekkel – a hatályos jogszabályok alapján – a hatóságnak meg kellett várnia. A Kaposvári Járásbíróság 2025. július végén küldte meg a kormányhivatalnak az ügyben hozott első és másodfokú ítéletet, így – az ügy bírósági lezárását követően – a hatóság a területen található hulladék állapotának és mennyiségének felmérése érdekében 2025. augusztus elején – még a legutóbbi tűzeset bekövetkezte előtt – ismételt hatósági szemlét tartott az ingatlanon. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a hatóság az általa feltárt, továbbá a birtokába jutott adatok és információk alapján szigorúan fellép az esetleges jogsértésekkel szemben és megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket – ismertette a kormányhivatal.
Így vélekedik Hoppál Péter
A téma kapcsán megkerestük a térség országgyűlési képviselőjét is. Hoppál Péter elmondta: tájékoztatást kért Baranya vármegye főispánjától, és kérte a szigorú hatósági kontrollt, a törvények betartatását. A képviselő kiemelte: a főispán tájékoztatása alapján meggyőződött, hogy az illetékes hatóságok a jogszabályok adta lehetőségekkel maximálisan élve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a környezetkárosító hulladékhegyeket felszámoltassák. Emlékeztetett rá, hogy a kormány jelentősen megnövelte a bírságokat annak érdekében, hogy a hatóságok hatékonyan tudjanak fellépni az illegális szemétlerakók ellen. Hangsúlyozta, hogy 2021. márciustól az új hulladékgazdálkodási hatóság felállításával, valamint a hazai szabályozás átfogó módosításával, a büntetési tételek növelésével jelentősen javultak az esélyek a környezetszennyezők elleni eredményes harcban. Az illegális hulladéklerakás és -import a módosított jogszabályok értelmében immár bűncselekménynek számíthat, és a következmények sokkal súlyosabbak.