Utánajártunk: 1000 tonna hulladékot halmoztak fel a Bogádi úton, büntetőeljárás is indult!

Mi is beszámoltunk róla, hogy augusztus 12-én, az esti órákban hatalmas füst lepte el Pécset. Hamar kiderült, hogy a tűz egy pécsi, Bogádi úti területen keletkezett. Háromszáz-négyszáz négyzetméterre terjedt ki. S ez nem az első eset volt, hogy lángra lobbant az itt felhalmozott szemét. Ahogy arról egy korábbi cikkben is beszámoltunk, csak az elmúlt hetekben harmadik alkalommal égett az illegális hulladéklerakó.

A rendőrök és tűzoltók együtt dolgoztak a tűzesetnél az illegális hulladéklerakónál

Fotó: Löffler Péter

Azóta is sok a lakossági panasz a hulladéklerakóval kapcsolatban. A környéken élők aggódnak a természetkárosítás miatt. Attól tartanak, ha nem változik valami, egy esetleges következő tűz még drámaibb következményekkel járhat. A rendőrséghez fordultunk, hogy megtudjuk, történt-e bejelentés, feljelentés a tűzesetek (08. 03., 08. 04., 08. 12.) kapcsán.

– A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz érkezett megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy az Ön által kérdezett tűzesettel kapcsolatban veszélyeztetést eredményező környezetkárosítás bűntett elkövetése miatt nyomoz a Pécsi Rendőrkapitányság – fogalmaztak.

A Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is megkérdeztük a témában. A hatóság tájékoztatása szerint tűzvizsgálatot indítottak, a tűz keletkezési okát a katasztrófavédelem jelenleg vizsgálja.

1000 tonna illegális hulladék van a területen, ez kapott lángra

Fotó: Pécs HTP

Megdöbbentő: 1000 tonna szemét az illegális hulladéklerakóban

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal is válaszolt kérdéseinkre, több elképesztő részlet is kiderült a hulladéklerakóval kapcsolatban. Mint írták, az érintett területen illegálisan elhelyezett hulladék kapcsán a hulladékgazdálkodási hatóság először – Bogád Község Önkormányzatának jelzése alapján – 2022. március 24-én tartott hatósági ellenőrzést, amely során a szakemberek megállapították, hogy a terület északi részén 1000 tonnát meghaladó mennyiségben csomagolási hulladék, valamint gumi, papír, lom és fémgöngyöleget tartalmazó, Olaszországból származó hulladék található.

– A hulladék illegálisan került a területre, annak elhelyezésére hulladékgazdálkodási engedélyt a hatóság nem adott ki. Az ügyben 2022. március végén büntetőeljárás is indult, amelynek lezárultát a további hulladékgazdálkodási intézkedésekkel – a hatályos jogszabályok alapján – a hatóságnak meg kellett várnia. A Kaposvári Járásbíróság 2025. július végén küldte meg a kormányhivatalnak az ügyben hozott első és másodfokú ítéletet, így – az ügy bírósági lezárását követően – a hatóság a területen található hulladék állapotának és mennyiségének felmérése érdekében 2025. augusztus elején – még a legutóbbi tűzeset bekövetkezte előtt – ismételt hatósági szemlét tartott az ingatlanon. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a hatóság az általa feltárt, továbbá a birtokába jutott adatok és információk alapján szigorúan fellép az esetleges jogsértésekkel szemben és megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket – ismertette a kormányhivatal.