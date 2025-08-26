augusztus 26., kedd

Basamalom utca

1 órája

Ilyen balesetet még nem látott Pécsett!

Címkék#tető#tehergépkocsi#sofőr#rakomány#üzem

Retró: nem mindennapi baleset történt 1984. augusztus 18-án, délután, Pécsett.

Bama.hu

A Dunántúli Napló szinte napra pontosan 31 évvel ezelőtt számolt be Laufer László, lapunk korábbi fotóriporterének képhíre alapján arról, hogy a Kohászati Alapanyag-előkészítő Közös Vállalat pécsi üzemének tehergépkocsija rakományával beszorult a Basamalom úti vasúti felüljáróba, és fennakadt a híd vasszerkezetén.

Nem mindennapi baleset

A járművet a pécsi tűzoltók emelték ki darus gépkocsival. Facskó Péter gépkocsivezető és Meszler László lángvágó súlyos sérülést szenvedett. A becsült kár az akkori összegen egy kisebb vagyont jelentő 80.000 forint volt.

A fotót a napokban osztotta meg közösségi oldalán a Régi Pécs. Az ahhoz fűzött kommentekben egy felhasználó azt írta, hogy a rakomány elakadt a vasúti felüljáróban, ezáltal a gépkocsi eleje felemelkedett, és a fülke teteje nekicsapódott a felüljáró aljának, a sofőr pedig medencecsont-törést szenvedett.

 

