Jó hír a lakosoknak
10 órája
Ilyen is ritkán van - elmarad a keddre tervezett áramszünet
A polgármester jelentette be.
Illusztráció.
Fotó: Csapó Balázs
Vajszló község polgármestere, Teleki Dávid jelentette be, hogy nem tudják elvégezni az előre betervezett munkákat, így elmarad az áramszünet.
„Tisztelt Vajszlóiak, kedves lakosaink!
A keddre (2025.08.12.) tervezett és bejelentett egész napos áramszünet elmarad. Technikai okokból nem tudjuk elvégezni a munkákat, amik miatt az áramszünet indokolt lett volna ezért ezt egy későbbi időpontban fogjuk pótolni. Természetesen a lakosságot időben értesíteni fogjuk róla!
Megértésüket köszönjük!
Teleki Dávid
Polgármester”
