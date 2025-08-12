Ilyen is ritkán van - elmarad a keddre tervezett áramszünet

„Tisztelt Vajszlóiak, kedves lakosaink!

A keddre (2025.08.12.) tervezett és bejelentett egész napos áramszünet elmarad. Technikai okokból nem tudjuk elvégezni a munkákat, amik miatt az áramszünet indokolt lett volna ezért ezt egy későbbi időpontban fogjuk pótolni. Természetesen a lakosságot időben értesíteni fogjuk róla!

Megértésüket köszönjük!

Teleki Dávid

Polgármester”