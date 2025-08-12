augusztus 12., kedd

Jó hír a lakosoknak

1 órája

Ilyen is ritkán van - elmarad a keddre tervezett áramszünet

Címkék#Teleki Dávid#áramszünet#munka

A polgármester jelentette be.

Bama.hu
Illusztráció.

Fotó: Csapó Balázs

Vajszló község polgármestere, Teleki Dávid jelentette be, hogy nem tudják elvégezni az előre betervezett munkákat, így elmarad az áramszünet. 

„Tisztelt Vajszlóiak, kedves lakosaink!

A keddre (2025.08.12.) tervezett és bejelentett egész napos áramszünet elmarad. Technikai okokból nem tudjuk elvégezni a munkákat, amik miatt az áramszünet indokolt lett volna ezért ezt egy későbbi időpontban fogjuk pótolni. Természetesen a lakosságot időben értesíteni fogjuk róla!

Megértésüket köszönjük!

Teleki Dávid 

Polgármester”

 

