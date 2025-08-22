Ilyen még nem volt a baranyai városban, nagyon várják a helyiek

A mozi előtt a főzés délután négy órakor kezdődik, amelyre korlátozott számban még fogadnak jelentkezőket. (Balogh Katalin 06-20-341-9952, Kovács Éva 06-20-382-8811)

A zsűri döntése alapján az első három helyezett díjazásban részesül, ezen kívül különdíjakat is kiosztanak.

A kulturális műsor öt órakor indul, fellép a Kölked Csillagai Hagyományőrző Tánccsoport, a Kalo Sap Hagyományőrző Tánccsoport, a Pintru Voj Hagyományőrző Tánccsoport, Kerekes Brigitta, Joy Zsuzsi és a Keletiek, a sztárvendég pedig Dorina lesz.

Az utcabál este kilenckor kezdődik, a zenét Bihari Márk (Marco) biztosítja.

A mulatság éjjel egykor zárul.