1 órája
Ilyen még nem volt a baranyai városban, nagyon várják a helyiek
Hagyományteremtő szándékkal rendezi meg szombaton a Mohácsi Roma Önkormányzat a Deák téren az I. Kakasfőző Fesztivált, ahol a finom étek mellé kulturális programok is dukálnak, este pedig, az utcabál előtt sztárvendég-fellépő is szórakoztatja a publikumot.
A mozi előtt a főzés délután négy órakor kezdődik, amelyre korlátozott számban még fogadnak jelentkezőket. (Balogh Katalin 06-20-341-9952, Kovács Éva 06-20-382-8811)
A zsűri döntése alapján az első három helyezett díjazásban részesül, ezen kívül különdíjakat is kiosztanak.
A kulturális műsor öt órakor indul, fellép a Kölked Csillagai Hagyományőrző Tánccsoport, a Kalo Sap Hagyományőrző Tánccsoport, a Pintru Voj Hagyományőrző Tánccsoport, Kerekes Brigitta, Joy Zsuzsi és a Keletiek, a sztárvendég pedig Dorina lesz.
Az utcabál este kilenckor kezdődik, a zenét Bihari Márk (Marco) biztosítja.
A mulatság éjjel egykor zárul.