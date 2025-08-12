augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Így tervezz

4 órája

Íme a legfrissebb menetrend a buszos kirándulásra!

Címkék#Petőfi Sándor utca#Szigetvár#igény#Kővágótöttös

Íme a legfrissebb menetrend a buszos kirándulásra!

Illusztráció.

Fotó: MW

A Kővágótöttösi Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület szervezésében 2025. augusztus 16-án, szombaton barcsi gyógyfürdős kirándulásra várják az érdeklődőket.

A menetrend:

A busz 08:00 órakor indul a Kossuth Lajos utcai buszmegállóból, majd megáll a Petőfi Sándor utca 3.-nál és a Petőfi Sándor utcai buszmegállónál. Igény esetén Szigetváron, a Tescónál is lesz egy rövid megálló.

A visszaindulás 19:00 órakor lesz a fürdő elől, a várható érkezés Kővágótöttösre 20:30 órára tehető.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu