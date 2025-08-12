Így tervezz
Íme a legfrissebb menetrend a buszos kirándulásra!
A Kővágótöttösi Falufejlesztő és Környezetvédő Egyesület szervezésében 2025. augusztus 16-án, szombaton barcsi gyógyfürdős kirándulásra várják az érdeklődőket.
A menetrend:
A busz 08:00 órakor indul a Kossuth Lajos utcai buszmegállóból, majd megáll a Petőfi Sándor utca 3.-nál és a Petőfi Sándor utcai buszmegállónál. Igény esetén Szigetváron, a Tescónál is lesz egy rövid megálló.
A visszaindulás 19:00 órakor lesz a fürdő elől, a várható érkezés Kővágótöttösre 20:30 órára tehető.
