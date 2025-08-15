Útfejlesztés
1 órája
Indul a gigaprojekt: Baranyára is jelentős hatással lehet
Hamarosan gigantikus útfejlesztések kezdődnek Baja környékén, ami az egész régióra nagy hatással lehet.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Megjelent a közbeszerzési felhívás a Baja déli elkerülő út kivitelezésére, ezzel egy lépéssel közelebb került a tervezett útfejlesztés a megvalósításhoz – számolt be róla a magyarepitok.hu. A projekt nyertes kivitelezője az új főút, körforgalmak és kapcsolódó létesítmények megépítéséért felel majd.
A részletekről a baon.hu számolt be.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre