Indul a gigaprojekt: Baranyára is jelentős hatással lehet

Megjelent a közbeszerzési felhívás a Baja déli elkerülő út kivitelezésére, ezzel egy lépéssel közelebb került a tervezett útfejlesztés a megvalósításhoz – számolt be róla a magyarepitok.hu. A projekt nyertes kivitelezője az új főút, körforgalmak és kapcsolódó létesítmények megépítéséért felel majd.

A részletekről a baon.hu számolt be.



