augusztus 15., péntek

Mária névnap

33°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útfejlesztés

1 órája

Indul a gigaprojekt: Baranyára is jelentős hatással lehet

Címkék#létesítmény#gigaprojekt#Baja#körforgalom#főút

Hamarosan gigantikus útfejlesztések kezdődnek Baja környékén, ami az egész régióra nagy hatással lehet.

Bama.hu
Indul a gigaprojekt: Baranyára is jelentős hatással lehet

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Megjelent a közbeszerzési felhívás a Baja déli elkerülő út kivitelezésére, ezzel egy lépéssel közelebb került a tervezett útfejlesztés a megvalósításhoz – számolt be róla a magyarepitok.hu. A projekt nyertes kivitelezője az új főút, körforgalmak és kapcsolódó létesítmények megépítéséért felel majd.

A részletekről a baon.hu számolt be


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu