Indul az éjszakai horgászat, mindenkit várnak a kalandra

Most igazán kedveznek a horgászoknak! A Pogányi Tavasz Horgászegyesület bejelentette, hogy 2025. augusztus 14-től 24-ig tavuk folyamatosan nyitva tart.

Ebben az időszakban a horgászok minden nap, akár éjszaka is hódolhatnak szenvedélyüknek. A különleges nyitvatartás remek lehetőséget kínál a nyári időszakban a vízparti élményekre és a nagy fogásokra, legyen szó tapasztalt pecásokról vagy kezdőkről.