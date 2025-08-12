Pecát elő!
1 órája
Indul az éjszakai horgászat, mindenkit várnak a kalandra
Fotó: Ladóczi Balázs
Most igazán kedveznek a horgászoknak! A Pogányi Tavasz Horgászegyesület bejelentette, hogy 2025. augusztus 14-től 24-ig tavuk folyamatosan nyitva tart.
Ebben az időszakban a horgászok minden nap, akár éjszaka is hódolhatnak szenvedélyüknek. A különleges nyitvatartás remek lehetőséget kínál a nyári időszakban a vízparti élményekre és a nagy fogásokra, legyen szó tapasztalt pecásokról vagy kezdőkről.
Ezt ne hagyja ki!Szomorú reggel
Tegnap, 10:06
Vadgázolás Baranyában hétfőn hajnalban − a helyszínen elpusztult az elütött állat
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre