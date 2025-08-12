augusztus 12., kedd

Pecát elő!

1 órája

Indul az éjszakai horgászat, mindenkit várnak a kalandra

Címkék#tó#Pogányi Tavasz Horgászegyesület#horgászat#élmény#szenvedély

Tóth Viktória
Indul az éjszakai horgászat, mindenkit várnak a kalandra

Fotó: Ladóczi Balázs

Most igazán kedveznek a horgászoknak! A Pogányi Tavasz Horgászegyesület bejelentette, hogy 2025. augusztus 14-től 24-ig tavuk folyamatosan nyitva tart. 

Ebben az időszakban a horgászok minden nap, akár éjszaka is hódolhatnak szenvedélyüknek. A különleges nyitvatartás remek lehetőséget kínál a nyári időszakban a vízparti élményekre és a nagy fogásokra, legyen szó tapasztalt pecásokról vagy kezdőkről.

 

 

