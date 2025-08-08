Ingyen ivartalanítják a kutyákat, macskákat

A felelős állattartás elősegítése érdekében pályázatot nyújt be a szászvári önkormányzat a Magyar Falu Program keretében. A pályázat keretében lehetőség nyílik kutyák és macskák ivartalanítására, az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel, azaz mikrochippel történő megjelölésére. A programra jelentkezni a polgármesteri hivatalban a kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadásával lehet - ehhez a szükséges nyomtatvány a hivatalban is igényelhető. A felhívás szerint a kérelmeket a benyújtás sorrendjében rögzítik.