1 órája

Ingyen ivartalanítják a kutyákat, macskákat

Címkék#nyomtatvány#pályázat#Magyar Falu Program#macska#önkormányzat#kutya

Wald Kata
Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Basicdog

A felelős állattartás elősegítése érdekében pályázatot nyújt be a szászvári önkormányzat a Magyar Falu Program keretében. A pályázat keretében lehetőség nyílik kutyák és macskák ivartalanítására, az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel, azaz mikrochippel történő megjelölésére. A programra jelentkezni a polgármesteri hivatalban a kitöltött és aláírt jelentkezési lap leadásával lehet - ehhez a szükséges nyomtatvány a hivatalban is igényelhető. A felhívás szerint a kérelmeket a benyújtás sorrendjében rögzítik. 

 

 

