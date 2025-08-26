3 órája
Ingyenes ivartalanítás, oltás várhat az ebekre
Új lehetőség nyílt a felelős állattartás elősegítésére: a Magyar Falu Program keretében megjelent pályázati kiírásnak köszönhetően az önkormányzatok támogatást igényelhetnek a településen élő lakosok kutyáinak és macskáinak ivartalanítására, veszettség elleni védőoltására, valamint mikrochippel való megjelölésére.
Forrás: MW
A program előnye, hogy egy állat esetében többféle ellátás is igénybe vehető, így például egyszerre elvégezhető az ivartalanítás és a chipezés, vagy a chipezés és az oltás is.
Szentegát község oldalán Lőrincz-Szabó Zsófia polgármester számolt be arról, hogy a pályázat beadásához az önkormányzatnak igényfelmérést kell elvégeznie, hogy költségtervet tudjon összeállítani.
Az igényfelmérő lap beadási határideje szeptember 5. Az igényfelmérő lapokat az önkormányzat munkatársai minden háztartásba eljuttatják, a nyomtatványt személyesen lehet leadni az önkormányzat épületében.