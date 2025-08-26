augusztus 26., kedd

Izsó névnap

28°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség lehet

3 órája

Ingyenes ivartalanítás, oltás várhat az ebekre

Címkék#pályázat#kutya#macska#önkormányzat#polgármester#program

Új lehetőség nyílt a felelős állattartás elősegítésére: a Magyar Falu Program keretében megjelent pályázati kiírásnak köszönhetően az önkormányzatok támogatást igényelhetnek a településen élő lakosok kutyáinak és macskáinak ivartalanítására, veszettség elleni védőoltására, valamint mikrochippel való megjelölésére.

Tóth Viktória
Ingyenes ivartalanítás, oltás várhat az ebekre

Forrás: MW

A program előnye, hogy egy állat esetében többféle ellátás is igénybe vehető, így például egyszerre elvégezhető az ivartalanítás és a chipezés, vagy a chipezés és az oltás is.

Szentegát község oldalán Lőrincz-Szabó Zsófia polgármester számolt be arról, hogy a pályázat beadásához az önkormányzatnak igényfelmérést kell elvégeznie, hogy költségtervet tudjon összeállítani. 

Az igényfelmérő lap beadási határideje szeptember 5. Az igényfelmérő lapokat az önkormányzat munkatársai minden háztartásba eljuttatják, a nyomtatványt személyesen lehet leadni az önkormányzat épületében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu