Ingyenes ivartalanítás, oltás várhat az ebekre

A program előnye, hogy egy állat esetében többféle ellátás is igénybe vehető, így például egyszerre elvégezhető az ivartalanítás és a chipezés, vagy a chipezés és az oltás is.

Szentegát község oldalán Lőrincz-Szabó Zsófia polgármester számolt be arról, hogy a pályázat beadásához az önkormányzatnak igényfelmérést kell elvégeznie, hogy költségtervet tudjon összeállítani.

Az igényfelmérő lap beadási határideje szeptember 5. Az igényfelmérő lapokat az önkormányzat munkatársai minden háztartásba eljuttatják, a nyomtatványt személyesen lehet leadni az önkormányzat épületében.