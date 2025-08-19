augusztus 19., kedd

Szünetel az ügyfélszolgálat

1 órája

Ingyenes parkolás jön ajándékba a nemzeti ünnepen

Kaszás Endre

– Ez úton értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2025. augusztus 20-án (szerdán), nemzeti ünnepünk alkalmából a BIOKOM NKft. ügyfélszolgálata, valamint a Pécsi köztemető ügyfélszolgálata zárva tartanak. A temető (sírkert) minden nap 6:00–20:00 között látogatható

 – tájékoztatott közleményben a városüzemeltetési cég. Mint írták, a megszokott ügyintézési rend a következő munkanapon, augusztus 21-én (csütörtökön) folytatódik.

Egy jó hírre is felhívták a figyelmet: augusztus 20-án Pécs város közterületi parkoló zónáiban a parkolás díjmentes lesz. A forgalomcsillapított övezetekbe történő behajtás és a közterületi várakozás rendje nem változik, ezek a területek továbbra is az érvényben lévő rendeletek szerint engedélyhez kötötten vehetők igénybe.

 

