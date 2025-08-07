A Mosolymanó tanszerekkel segíti a rászoruló gyerekeket

Az egyesület 2014 óta segít az iskolakezdés előtt, minden évben több tucat család kap célzott támogatást. Idén 46 család kérését gyűjtötték össze közösségi oldalukon, az adományozók ezek közül választhatnak. Név nélkül, sorszámmal ellátott kérések alapján. Az önkéntes felajánlásokat augusztus 11-ig lehet eljuttatni az egyesület pécsi székhelyére, a Várkonyi Nándor utca 7.-be.

Nagyon várják a felajánlásokat az iskolakezdéshez

Fotó: MW

A csomagokat hétköznap 8 és 17 óra között veszik át, s külön öröm, ha az adományozók sorszámmal ellátva, egy konkrét család számára állítanak össze táskát, tanszereket. Cégek, közösségek, baráti társaságok adományait is szívesen fogadják, igazolást is tudnak adni az adomány elszámolásához.

Iskolakezdés és egyéb támogatások

A Mosolymanó nemcsak az iskolakezdési támogatásban segít: a közelmúltban strandfelszereléseket, konyhai eszközöket, női higiéniai termékeket, tisztítószereket is osztottak a hozzájuk regisztrált családoknak. A ruhaosztás folyamatos, és a beérkezett bútorfelajánlásokat is igyekeznek mielőbb kiközvetíteni az arra rászorulóknak.

Az iskolakezdés kapcsán hamarosan a diákbérletekre vonatkozó igényeket is összegyűjtik – sok család ugyanis azért nem jogosult az önkormányzati bérlettámogatásra, mert nincs pécsi lakcímük, noha ténylegesen a városban élnek.

Aki segítene, a részletekről a Mosolymanó közösségi oldalán tájékozódhat. A #iskolafelszerelésmosolymanó2025 címkével könnyen megtalálhatók a kérések.