Iskolatáska, füzetek

39 perce

A Mosolymanó tanszerekkel segíti a rászoruló gyerekeket

Címkék#tanszer#család#eszköz#táska#öröm#diákbérlet

A pécsi Mosolymanó Egyesület idén is elindította hagyományos tanszergyűjtő kampányát, amelynek célja, hogy a nehéz helyzetben élő családok gyermekeinek se induljon nehezebben a tanév. Iskolatáska, füzetek, tolltartó, írószerek – mindehhez a közösség támogatását kérik.

Tóth Viktória

Az egyesület 2014 óta segít az iskolakezdés előtt, minden évben több tucat család kap célzott támogatást. Idén 46 család kérését gyűjtötték össze közösségi oldalukon, az adományozók ezek közül választhatnak. Név nélkül, sorszámmal ellátott kérések alapján. Az önkéntes felajánlásokat augusztus 11-ig lehet eljuttatni az egyesület pécsi székhelyére, a Várkonyi Nándor utca 7.-be.

Iskolakezdés: iskolatáska és füzetek az asztalon
Nagyon várják a felajánlásokat az iskolakezdéshez
Fotó: MW

A csomagokat hétköznap 8 és 17 óra között veszik át, s külön öröm, ha az adományozók sorszámmal ellátva, egy konkrét család számára állítanak össze táskát, tanszereket. Cégek, közösségek, baráti társaságok adományait is szívesen fogadják, igazolást is tudnak adni az adomány elszámolásához.

Iskolakezdés és egyéb támogatások

A Mosolymanó nemcsak az iskolakezdési támogatásban segít: a közelmúltban strandfelszereléseket, konyhai eszközöket, női higiéniai termékeket, tisztítószereket is osztottak a hozzájuk regisztrált családoknak. A ruhaosztás folyamatos, és a beérkezett bútorfelajánlásokat is igyekeznek mielőbb kiközvetíteni az arra rászorulóknak.

Az iskolakezdés kapcsán hamarosan a diákbérletekre vonatkozó igényeket is összegyűjtik – sok család ugyanis azért nem jogosult az önkormányzati bérlettámogatásra, mert nincs pécsi lakcímük, noha ténylegesen a városban élnek.

Aki segítene, a részletekről a Mosolymanó közösségi oldalán tájékozódhat. A #iskolafelszerelésmosolymanó2025 címkével könnyen megtalálhatók a kérések.

 

