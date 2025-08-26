Itt a példa, hogyan lehet régi ruhákból közösséget építeni!

Szeptember 1-jén új hely nyílik Pécs szívében: a Kantár Vintage second hand & közösségi tér a Király utca 20. alatt várja a látogatókat. Az üzlet megnyitását egy baráti hangulatú nyitóbuli kíséri 16 és 20 óra között, ahol az érdeklődők elsőként válogathatnak a nyár folyamán összeállított vintage kollekcióból. A programot DJ-szettek, finom falatok és italok színesítik, valamint hivatalos megnyitó is lesz, ahol a szervezők köszönetet mondanak a támogatásért és mesélnek jövőbeli terveikről. A K20 Kirakat ismét fiatal kezdeményezésnek ad teret: a Kantár Vintage a fenntarthatóság, a stílus és a közösség találkozási pontja kíván lenni Pécs belvárosában.