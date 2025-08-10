Itt a segítség, hogy ne hozzon totális káoszt a vágányzár!

augusztus 11., hétfő

A Keleti pályaudvari vágányok felújításának idején, augusztus 25-től egy hónapon át jelentősen módosul a közlekedési rend a Keleti pályaudvart érintő győri, pécsi, hatvani-miskolci és újszászi-békéscsabai vonalakon, továbbá a nemzetközi vonatok esetében.

Az utasok számára tájékoztató aloldalt indítottak, amely immár interaktív térképekkel is bővült, és már tervezhetők az augusztus végi, szeptemberi utazások a MÁV-csoport online utazástervező felületein (MÁV és MÁV+ applikáció, EMMA, jegy.mav.hu).

A mavcsoport.hu/keleti weboldalt folyamatosan frissítik azon információkkal, amelyek segítik az utasokat, hogy előre átgondolják utazásaikat a Keleti pályaudvar forgalmi szünetelésének idejére: július végétől már elérhetők a főbb menetrendi változások leírásai, alternatív eljutási javaslatok, jegyértékesítési, ügyfélszolgálati ügyek, valamint az utazás megtervezését segítő hálózati térképek. Olyan interaktív térképeket is elhelyeztek a weboldalon, melyeken az utasok által használt főbb kiindulási állomásokra kattintva felsorolják az utazási lehetőségeket, és kiemelik azokat az átszállási pontokat, ahonnan a fővároson belüli HÉV-, VOLÁN- vagy BKK-járatokkal tovább lehet utazni a célállomás felé.

A módosított menetrendek is elérhetők már a vágányzári aloldalon a megfelelő, Keleti pályaudvart érintő vonalakra kattintva vagy azokhoz legörgetve, továbbá az online felületeken is, így már lehet a vonatokra keresni az új menetrendek alapján a MÁV és a MÁV+ applikáció, az EMMA vagy a jegy.mav.hu segítségével.  

 

 

