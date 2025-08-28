augusztus 28., csütörtök

Strandolók, figyelem!

3 órája

Itt az időpont, meddig élvezhetjük a kültéri programokat a harkányi fürdőben!

Itt az időpont, meddig élvezhetjük a kültéri programokat a harkányi fürdőben!

A harkányi strand kültéri medencéi az idei szezonban utoljára szeptember 7-én, vasárnap várja a fürdőzőket – közölte a Harkányfürdő Zrt. 

A nyár lezárásával azonban nem maradnak program nélkül a vendégek, hiszen a fürdő ősztől is számos élményt kínál. A Harka Vízivilág csúszdái és vizes kalandjai minden korosztályt megszólítanak, a Szaunavilág a feltöltődés és pihenés lehetőségét nyújtja, míg a gyógyvizes medencék gyógyító, relaxáló hatásukkal várják a látogatókat. 

A fürdő vezetése arra biztatja a vendégeket, hogy az őszi hónapokban is keressék fel Harkányt, és élvezzék a város különleges hangulatát.

Gömbölyödtek a keblek és a hasak

Fotók: Kovács Liliána

 

 

