Itt az időpont, meddig élvezhetjük a kültéri programokat a harkányi fürdőben!
A harkányi strand kültéri medencéi az idei szezonban utoljára szeptember 7-én, vasárnap várja a fürdőzőket – közölte a Harkányfürdő Zrt.
A nyár lezárásával azonban nem maradnak program nélkül a vendégek, hiszen a fürdő ősztől is számos élményt kínál. A Harka Vízivilág csúszdái és vizes kalandjai minden korosztályt megszólítanak, a Szaunavilág a feltöltődés és pihenés lehetőségét nyújtja, míg a gyógyvizes medencék gyógyító, relaxáló hatásukkal várják a látogatókat.
A fürdő vezetése arra biztatja a vendégeket, hogy az őszi hónapokban is keressék fel Harkányt, és élvezzék a város különleges hangulatát.
