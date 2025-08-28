Itt az időpont, meddig élvezhetjük a kültéri programokat a harkányi fürdőben!

A nyár lezárásával azonban nem maradnak program nélkül a vendégek, hiszen a fürdő ősztől is számos élményt kínál. A Harka Vízivilág csúszdái és vizes kalandjai minden korosztályt megszólítanak, a Szaunavilág a feltöltődés és pihenés lehetőségét nyújtja, míg a gyógyvizes medencék gyógyító, relaxáló hatásukkal várják a látogatókat.