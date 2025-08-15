augusztus 15., péntek

Éjszakai túra

7 órája

Itt garantálják a csillagok látványát a számodra

Címkék#erdő#Lipótfa#túra#Magyarország

Kaszás Endre
Forrás: MW

Fotó: Kállai Márton

A lakott területektől és azok közeléből a csillagos égbolt legtöbb látványossága eltűnt napjainkra a fényszennyezés miatt. Egyre kevesebb hely található a Földön és Magyarországon is, ahol a sötét éjszakai égbolt természetes állapotában megmaradt – ezek egyike a Zselic, Európa első Csillagoségbolt-parkja.

Ide szerveznek éjszakai csillagnéző túrát augusztus 23-án a Duna-Dráva Nemzeti Park szakemberei. Az érdekes kirándulás 19.30-kor indul Baranya szomszédságában, a Zselicben, Lipótfa és Bánya között az erdészeti út elágazásánál. A résztvevők elsőként egy 1,5 km hosszú túrát tesznek a zselici erdőben, majd sötétedés után a csillagos égbolt titkaival ismerkednek szakvezető segítségével.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
