Itt garantálják a csillagok látványát a számodra

A lakott területektől és azok közeléből a csillagos égbolt legtöbb látványossága eltűnt napjainkra a fényszennyezés miatt. Egyre kevesebb hely található a Földön és Magyarországon is, ahol a sötét éjszakai égbolt természetes állapotában megmaradt – ezek egyike a Zselic, Európa első Csillagoségbolt-parkja.

Ide szerveznek éjszakai csillagnéző túrát augusztus 23-án a Duna-Dráva Nemzeti Park szakemberei. Az érdekes kirándulás 19.30-kor indul Baranya szomszédságában, a Zselicben, Lipótfa és Bánya között az erdészeti út elágazásánál. A résztvevők elsőként egy 1,5 km hosszú túrát tesznek a zselici erdőben, majd sötétedés után a csillagos égbolt titkaival ismerkednek szakvezető segítségével.