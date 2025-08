Ez durva: ittas vezető miatt sérültek meg nyolcan

Az ittas vezetés kétségtelenül az egyik leggyakoribb közlekedési szabálysértés Magyarországon. Hiába vonatkozik rá zéró tolerancia, mégis rengetegen ülnek a volán mögé alkoholos befolyásoltság alatt. Nem elég visszatartó erő a bírság sem, annak ellenére, hogy könnyedén ugorhat miatta az ittas vezető jogosítványa.

Rengeteg baleset történik az ittas vezetés miatt. Fotó: Szakony Attila / Forrás: MW/Illusztráció

Lesújtó adatok az ittas vezetés kapcsán

A Dél-dunántúli régióban (Somogy, Baranya, Tolna) 2024-ben összesen 69 ittas állapotban előidézett személysérüléses közúti közlekedési baleset történt a KSH adatai szerint. A három vármegye közül ebből Baranya vette ki igazán a részét, míg Somogyban 18, Tolnában 21, addig nálunk 30 ilyen balesetről készült feljegyzés.

A legfrissebb adatok szerint továbbra is Baranya vármegye a legrosszabb ilyen tekintetben a régióban, 2025 első negyedévében már 8 ittas vezető által okozott sérülés is történt. Somogyban ugyanezen időszak alatt 7, Tolnában pedig csupán 1. Országos szinten nézve nagyjából a középmezőnyben található Baranya az ittas vezetéseket tekintve, a 2024-es adatokat tekintve pedig Somogyban volt a legkevesebb alkoholfogyasztás után bekövetkező baleset. Ennek fényében talán kicsit meglepő, hogy 2025 első negyedévében 7 ilyen baleset is volt.

Ennyi a bírság ittas vezetésért

Az ittas vezetők rengeteg közlekedési balesetet okoznak, így az alkoholfogyasztás utáni autóvezetést joggal büntetik komoly összegekkel, talán még lehetne is emelni ezeken a tételeken.

24 000–46 800 forint, ha a vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,15 milligramm/litert nem haladja meg.

forint, ha a vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,15 milligramm/litert nem haladja meg. 31 000–62 400 forint , ha a vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek.

, ha a vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek. 39 600–78 000 forint, ha nem gépi meghajtású vízi járművet vezetőnél a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol mértéke a 0,5 gramm/liter véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett levegőben a 0,25 milligramm/litert meghaladja.

Személyi sérülés, vagy halál okozása esetén súlyosabb a helyzet

Súlyos testi sérülés esetén a kiszabható büntetés akár 3 év szabadságvesztés is lehet. Emellett kötelező a járművezetéstől való eltiltás, amely általában minimum 1 év, de ennél hosszabb is lehet. A bíróság gyakran pénzbüntetést is kiszab, ennek összege jellemzően 200 000 – 1,5 millió forint között mozog.

Ha a baleset maradandó fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást okoz, a büntetés 1–5 évig terjedő börtön lehet. Ezt szintén súlyos pénzbüntetés egészítheti ki, 500 000 – 2 000 000 forint közötti összeggel, valamint hosszabb jogosítvány-bevonással és utánképzéssel.

Halálos baleset okozása esetén a bíróság 2–8 év szabadságvesztést is kiszabhat, emellett a járművezetéstől való eltiltás gyakran több évre szól. A pénzbírság ilyen esetben is jellemző, általában 1–3 millió forint közé esik, de súlyosabb esetben a bíróság letöltendő börtönbüntetést választ pénzbírság helyett.

Több ember halálát okozó, illetve tömegszerencsétlenséghez vezető ittas baleset esetén a törvény 5–10 év szabadságvesztést is lehetővé tesz, és a pénzbüntetés itt már ritkább, mivel jellemzően letöltendő börtön a fő szankció. Ilyenkor a jogosítvány végleges bevonása is előfordulhat.

A szonda átverése nem lehetséges

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megkeresésünkre elárulta, hogy a szonda átveréséhez nem elég egy mentolos rágó, sőt, igazából nem lehet becsapni az eszközt.