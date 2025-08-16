augusztus 16., szombat

Figyelmeztetik a lakosokat

3 órája

Járdafelújítási munkálatok miatt kisebb fennakadásokra lehet számítani

Nézz a lábad elé.

Tóth Dávid
Járdafelújítási munkálatok miatt kisebb fennakadásokra lehet számítani

Illusztráció.

Forrás: MW

Berkesden, a Petőfi Sándor utcában 2025. augusztus 18-án, hétfőn megkezdődnek a járdafelújítási munkálatok – tájékoztatta a lakosságot Hermann-né Rattinger Mária polgármester.

A munkálatok ideje alatt a közlekedésben csak minimális korlátozásra kell számítani. A kivitelező minden érintett ingatlantulajdonossal előre egyezteti a szükséges intézkedéseket.

 

