Figyelmeztetik a lakosokat
1 órája
Járdafelújítási munkálatok miatt kisebb fennakadásokra lehet számítani
Nézz a lábad elé.
Illusztráció.
Forrás: MW
Berkesden, a Petőfi Sándor utcában 2025. augusztus 18-án, hétfőn megkezdődnek a járdafelújítási munkálatok – tájékoztatta a lakosságot Hermann-né Rattinger Mária polgármester.
A munkálatok ideje alatt a közlekedésben csak minimális korlátozásra kell számítani. A kivitelező minden érintett ingatlantulajdonossal előre egyezteti a szükséges intézkedéseket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre