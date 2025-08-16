Jelentős összeggel segíti a város a diákjait

Új, átfogó tanulmányi ösztöndíjrendszert vezet be a komlói önkormányzat, amely a felsőoktatásban, szakképzésben, gimnáziumban, technikumban és szakiskolában tanuló diákokat egyaránt támogatja.

– A cél nem csak az, hogy segítsék a komlói fiatalokat a tanulmányokhoz kapcsolódó költségeik csökkentésében, hanem szeretnék erősíteni a városhoz való kötődésüket is

– fogalmazott Polics József, Komló polgármestere. Mindemellett a hiányszakmák utánpótlásának biztosítását is szeretnék az újfajta támogatási rendszer bevezetésével elérni.