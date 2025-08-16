34 perce
Jelentős összeggel segíti a város a diákjait
Új, átfogó tanulmányi ösztöndíjrendszert vezet be a komlói önkormányzat, amely a felsőoktatásban, szakképzésben, gimnáziumban, technikumban és szakiskolában tanuló diákokat egyaránt támogatja.
– A cél nem csak az, hogy segítsék a komlói fiatalokat a tanulmányokhoz kapcsolódó költségeik csökkentésében, hanem szeretnék erősíteni a városhoz való kötődésüket is
– fogalmazott Polics József, Komló polgármestere. Mindemellett a hiányszakmák utánpótlásának biztosítását is szeretnék az újfajta támogatási rendszer bevezetésével elérni.
Az ösztöndíjak összege a tanulmányi eredményektől függően akár havi 50 ezer forint is lehet. Polics József kiemelte, az önkormányzat bízik abban, hogy sok tehetséges komlói fiatal jövőjét alapozhatják meg a támogatással.