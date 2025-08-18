Így tervezz
Jó, ha tudod - szabadságon van a védőnő!
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Vajszlói Védőnői Szolgálata tájékoztatja a lakosságot, hogy Szöllősi Krisztina védőnő 2025. augusztus 18. és 22. között szabadságon lesz.
Ez idő alatt a védőnő sem telefonon, sem Messengeren nem lesz elérhető.
A helyettesítést Szente Szilvia védőnő látja el, akit a 30/176-7532-es telefonszámon lehet keresni. Szükség esetén tanácsadásra kedden 8:30 és 12:00 óra között lesz lehetőség.
