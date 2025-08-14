Vége az ingyenes jogosítvány-hosszabbításnak – ennyit kell most fizetned

Július 1-jétől megszűnt Magyarországon a jogosítvány hosszabbításának ingyenes lehetősége az online térben. A folyamat viszont nem bonyolult, de szükség lesz hozzá az Ügyfélkapu+-ra.

A jogosítvány hosszabbítás nem bonyolult, de költséges folyamat lett.

Jogosítvány hosszabbítás online: ennyit kell fizetned

Az ingyenes jogosítvány hosszabbítás már nem elérhető, de a folyamat a megfelelő költségek befizetésével könnyedén elintézhető az Ügyfélkapu felületén. Nézzük számokban az illetékeket!

Jogosítvány hosszabbítás ára – ha most intézed...

Szolgáltatás Díj (Ft) Jogosítvány meghosszabbítás (online) 6 900 Meghosszabbítás nyugdíjkorhatár felett 3 000 Nemzetközi vezetői engedély kiállítása 5 000 Orvosi alkalmassági vizsgálat – 40 év alatt 7 200 – 40–60 év között 4 800 – 60–70 év között 2 500 – 70 év felett 1 700

Online ügyintézés feltételei

Az online hosszabbítás lebonyolítása nem bonyolult, de több dolog is szükséges hozzá:

Érvényes Ügyfélkapu-hozzáférés (Ügyfélkapu+).

Három évnél nem régebbi fénykép.

Háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás.

Az illeték és az orvosi vizsgálati díj befizetése.

Jogosítvány hosszabbítás kormányablakban

Amennyiben eleged van az Ügyfélkapuzásból, és szívesen intéznéd hagyományosan a dolgokat, úgy a kormányablakban is megteheted, ám ebben az esetben kicsit több időt kell rászánnod.

A folyamat lépései:

1. Orvosi alkalmassági vizsgálat

Első lépésként fel kell keresned a háziorvosodat.

Ő elvégzi a szükséges vizsgálatot (látás, vérnyomás, esetleg egyéb egészségi felmérés).

Az életkorod alapján fizeted a vizsgálati díjat (1 700–7 200 Ft között).

Az orvos elektronikusan rögzíti az alkalmasságot a rendszerben, így papírt már általában nem kell magaddal vinned.

2. Kormányablak vagy Okmányiroda felkeresése

Válassz egy számodra megfelelő kormányablakot vagy okmányirodát (érdemes időpontot foglalni előre).

Legyen nálad:

személyi igazolvány vagy útlevél,

lakcímkártya,

a régi jogosítvány,

készpénz vagy bankkártya az illeték befizetéséhez.

3. Új jogosítvány kiállítása

A helyszínen készítenek új fényképet és aláírásmintát.

Az új kártyát néhány munkanapon belül postán küldik ki a bejelentett címedre.

