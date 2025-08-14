augusztus 14., csütörtök

Nagy változás állt be

1 órája

Vége az ingyenes jogosítvány-hosszabbításnak – ennyit kell most fizetned

Változás állt be a friss okmány kiállítása terén. A jogosítvány hosszabbítás online sem díjmentes.

Bama.hu
Vége az ingyenes jogosítvány-hosszabbításnak – ennyit kell most fizetned

Az új jogosítvány igényelhető online és a kormányablakban is.

Fotó: Ladóczki Balázs

Július 1-jétől megszűnt Magyarországon a jogosítvány hosszabbításának ingyenes lehetősége az online térben. A folyamat viszont nem bonyolult, de szükség lesz hozzá az Ügyfélkapu+-ra.

jogosítvány hosszabbítás online
A jogosítvány hosszabbítás nem bonyolult, de költséges folyamat lett.
Fotó: Ladóczki Balázs / Forrás: MW

Jogosítvány hosszabbítás online: ennyit kell fizetned

Az ingyenes jogosítvány hosszabbítás már nem elérhető, de a folyamat a megfelelő költségek befizetésével könnyedén elintézhető az Ügyfélkapu felületén. Nézzük számokban az illetékeket!

Jogosítvány hosszabbítás ára – ha most intézed...

SzolgáltatásDíj (Ft)
Jogosítvány meghosszabbítás (online)6 900
Meghosszabbítás nyugdíjkorhatár felett3 000
Nemzetközi vezetői engedély kiállítása5 000
Orvosi alkalmassági vizsgálat 
– 40 év alatt7 200
– 40–60 év között4 800
– 60–70 év között2 500
– 70 év felett1 700

 

Online ügyintézés feltételei

Az online hosszabbítás lebonyolítása nem bonyolult, de több dolog is szükséges hozzá:

  • Érvényes Ügyfélkapu-hozzáférés (Ügyfélkapu+).
  • Három évnél nem régebbi fénykép.
  • Háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás.
  • Az illeték és az orvosi vizsgálati díj befizetése.

Jogosítvány hosszabbítás kormányablakban

Amennyiben eleged van az Ügyfélkapuzásból, és szívesen intéznéd hagyományosan a dolgokat, úgy a kormányablakban is megteheted, ám ebben az esetben kicsit több időt kell rászánnod.
A folyamat lépései:

1. Orvosi alkalmassági vizsgálat

Első lépésként fel kell keresned a háziorvosodat.

Ő elvégzi a szükséges vizsgálatot (látás, vérnyomás, esetleg egyéb egészségi felmérés).

Az életkorod alapján fizeted a vizsgálati díjat (1 700–7 200 Ft között).

Az orvos elektronikusan rögzíti az alkalmasságot a rendszerben, így papírt már általában nem kell magaddal vinned.

2. Kormányablak vagy Okmányiroda felkeresése

Válassz egy számodra megfelelő kormányablakot vagy okmányirodát (érdemes időpontot foglalni előre).

Legyen nálad:

  • személyi igazolvány vagy útlevél,
  • lakcímkártya,
  • a régi jogosítvány,
  • készpénz vagy bankkártya az illeték befizetéséhez.

3. Új jogosítvány kiállítása

A helyszínen készítenek új fényképet és aláírásmintát.

Az új kártyát néhány munkanapon belül postán küldik ki a bejelentett címedre.

Az új KRESZ részben érintheti a jogosítványt is

Ahogy arról a napokban már beszámoltunk, egy éven belül érkezhet meg Magyarországra az új KRESZ, amely bizonyos részében kitérhet a jogosítványra is. Az egyik legnagyobb horderejű változást az utakon a B-s jogsival rendelkező vezetők motorhasználata hozhatja. A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós/elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor. 

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
