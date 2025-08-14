1 órája
Vége az ingyenes jogosítvány-hosszabbításnak – ennyit kell most fizetned
Változás állt be a friss okmány kiállítása terén. A jogosítvány hosszabbítás online sem díjmentes.
Az új jogosítvány igényelhető online és a kormányablakban is.
Fotó: Ladóczki Balázs
Július 1-jétől megszűnt Magyarországon a jogosítvány hosszabbításának ingyenes lehetősége az online térben. A folyamat viszont nem bonyolult, de szükség lesz hozzá az Ügyfélkapu+-ra.
Jogosítvány hosszabbítás online: ennyit kell fizetned
Az ingyenes jogosítvány hosszabbítás már nem elérhető, de a folyamat a megfelelő költségek befizetésével könnyedén elintézhető az Ügyfélkapu felületén. Nézzük számokban az illetékeket!
Jogosítvány hosszabbítás ára – ha most intézed...
|Szolgáltatás
|Díj (Ft)
|Jogosítvány meghosszabbítás (online)
|6 900
|Meghosszabbítás nyugdíjkorhatár felett
|3 000
|Nemzetközi vezetői engedély kiállítása
|5 000
|Orvosi alkalmassági vizsgálat
|– 40 év alatt
|7 200
|– 40–60 év között
|4 800
|– 60–70 év között
|2 500
|– 70 év felett
|1 700
Online ügyintézés feltételei
Az online hosszabbítás lebonyolítása nem bonyolult, de több dolog is szükséges hozzá:
- Érvényes Ügyfélkapu-hozzáférés (Ügyfélkapu+).
- Három évnél nem régebbi fénykép.
- Háziorvos által kiállított orvosi alkalmassági igazolás.
- Az illeték és az orvosi vizsgálati díj befizetése.
Jogosítvány hosszabbítás kormányablakban
Amennyiben eleged van az Ügyfélkapuzásból, és szívesen intéznéd hagyományosan a dolgokat, úgy a kormányablakban is megteheted, ám ebben az esetben kicsit több időt kell rászánnod.
A folyamat lépései:
1. Orvosi alkalmassági vizsgálat
Első lépésként fel kell keresned a háziorvosodat.
Ő elvégzi a szükséges vizsgálatot (látás, vérnyomás, esetleg egyéb egészségi felmérés).
Az életkorod alapján fizeted a vizsgálati díjat (1 700–7 200 Ft között).
Az orvos elektronikusan rögzíti az alkalmasságot a rendszerben, így papírt már általában nem kell magaddal vinned.
2. Kormányablak vagy Okmányiroda felkeresése
Válassz egy számodra megfelelő kormányablakot vagy okmányirodát (érdemes időpontot foglalni előre).
Legyen nálad:
- személyi igazolvány vagy útlevél,
- lakcímkártya,
- a régi jogosítvány,
- készpénz vagy bankkártya az illeték befizetéséhez.
3. Új jogosítvány kiállítása
A helyszínen készítenek új fényképet és aláírásmintát.
Az új kártyát néhány munkanapon belül postán küldik ki a bejelentett címedre.
Az új KRESZ részben érintheti a jogosítványt is
Ahogy arról a napokban már beszámoltunk, egy éven belül érkezhet meg Magyarországra az új KRESZ, amely bizonyos részében kitérhet a jogosítványra is. Az egyik legnagyobb horderejű változást az utakon a B-s jogsival rendelkező vezetők motorhasználata hozhatja. A tervek szerint ezentúl B kategóriájú jogosítvánnyal is vezethető lesz automatikus váltós/elektromos, legfeljebb 15 lóerős motor.