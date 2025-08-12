augusztus 12., kedd

Jókai Mór is helyet kap a baranyai strandokon

Jókai Mórt megidéző játékokkal és Jókai-kvízzel várják a strandolókat csaknem ötven standon országszerte a Kulturális és Innovációs Minisztérium Jókai200 programsorozatának keretében - köztük Baranyában is.

Wald Kata
Jókai Mór is helyet kap a baranyai strandokon

Az író születésének 200. évfordulója alkalmából az idei évet Jókai Mór Emlékévvé nyilvánította a Magyar Országgyűlés. A cél, hogy ráirányítsák a figyelmet Jókai Mórra és munkásságára, amely napjaink fiataljai számára is fontos és releváns üzeneteket közvetít. Baranyában augusztus 17-én 14 és 18 óra között a Szászvári Strandfürdő, augusztus 23-án délután pedig a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő ad otthont a különleges programnak, amelynek során felbukkannak az emlékév arculatát megjelenítő játékok és kedves nyereménytárgyak. A Jókai Mór arcképét viselő strandtáskákért, labdákért, legyezőkért, frizbikért és képeslapokért a strandolóknak egyszerű, szórakoztató feladatokat kell teljesíteniük.
 

 

