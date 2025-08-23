augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szarvasnász

39 perce

Jön a legveszélyesebb időszak az utakon: szinte mindig az autós fizet a vadgázolásért!

Címkék#szarvas#baleset#rudli

Augusztus végétől november közepéig az országutakon, különösen az erdős, ligetes útszakaszokon számítani kell szarvasok megjelenésére. Az elmúlt időszakban számos vadbaleset történt a közutakon, legutóbb Sátorhely közelében egy kamion gázolt el egy szarvast. Baranyában mintegy 13 ezer gímszarvas él, az állatok gyakorlatilag bárhol feltűnhetnek az utak mentén, érdemes tehát emiatt is körültekintően vezetni.

Palotás Péter (Pécsi Újság.hu)
Jön a legveszélyesebb időszak az utakon: szinte mindig az autós fizet a vadgázolásért!

Forrás: MW

A vadbalesetek szempontjából leginkább az őszi, illetve a téli hónapok számítanak kritikusnak. Míg ezekben a hónapokban a párzási időszak miatt vágtatnak át gyakran az utakon őzek és szarvasok, később az élőhelyük szűkülése, és a vadászat miatt aktívabbak a megszokottnál.

Amint a mezőgazdasági területeken véget ért a betakarítási időszak, a korábban táplálékot, valamint menedéket nyújtó kukoricatáblák és egyéb növények eltűnnek, ezért a vadak igyekeznek visszatérni az erdőkbe. Különösen veszélyes a kora reggeli és az esti időszak, az állatok ugyanis ilyenkor hagyják el, illetve térnek vissza a búvóhelyeikre.

A bőgési időszakban az állatok jóval aktívabbak, veszélyérzetük csökken, ezért könnyen szaladhatnak ki az úttestre. A szarvasok mozgása szeles időszakban általában alábbhagy, de alkonyat idején, valamint hidegre forduló időjárás esetén mozgékonyabbak.

A rendőrség kiemelte, hogy a szarvaselütés következményei súlyosak lehetnek, nemcsak a vadállat sérülhet, hanem a jármű vezetője és utasai is. A vadbalesetek elkerülése érdekében az erdős környezetű utakon mindig, szürkülettől pedig más útszakaszon is ajánlott mérsékelni a sebességet.

Ha valaki állatot lát, érdemes lassítania, mert a vadak viselkedése kiszámíthatatlan, megugrásukra, gyors vágtázásukra, hirtelen irányváltásukra bármikor számítani lehet, és arra is, hogy többen vannak a környéken. Ha mégis megtörténik a baleset, a vadhoz nem szabad hozzányúlni, például lehúzni az útról, mert ha még életben van, agancsával, harapásával vagy rúgásával sérülést okozhat.

Baleset esetén a 112-es segélyhívót kell hívni és meg kell várni a rendőri intézkedést. Az elpusztult vadállatot nem szabad a helyszínről elszállítani, az a helyi vadásztársaság tulajdonának számít, elvitele lopásnak minősül.

A vadászati törvény tavalyi változása után már szinte minden esetben a jármű tulajdonosának vagy üzembentartójának kell megtérítenie a vadgázoláskor keletkezett kárt.

A vadásztársaság már csak akkor kötelezhető kártérítésre, ha az autós minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a baleset előtt a vadat űzték, lőtték vagy hajtották. Ha ez nem sikerül, akkor a jármű tulajdonosa nem számíthat kártérítésre a vadásztársaságtól, sőt valószínűleg a vadásztársaság fog kártérítési igénnyel fellépni - írták.

Korábban a sofőr akkor volt felelős a vadgázolásért, ha nem az út- és időjárási viszonyoknak megfelelően közlekedett, a vadásztársaság pedig abban az esetben, ha nem tett ki vadveszélyre figyelmeztető táblát - azonban már a tábla hiányánál is az autósnak kell vállalnia a felelősséget.

A jogszabály azt is előírja, hogy gyorsforgalmi utat (autóutat, autópályát) úgy kell üzemeltetni, hogy arra a vad ne tévedhessen fel, a fenntartónak kell vállalnia a felelősséget az itt elütött vadakért.

A nagyvadállomány létszáma egyébként nem csökkent a korábbi időszakhoz képest, annak ellenére sem, hogy a tervekben meghatározott vadelejtések számát az elmúlt években folyamatosan emelte a hatóság. A gímszarvas létszámát Baranyában körülbelül 13 ezer egyedre becsülik a vadgazdálkodók, a vaddisznók létszámát mintegy tízezer példányra taksálják.

A gímszarvasok az ősz végi, téli időszakban nagyobb csapatokat, úgynevezett rudlikat alkotnak, amelyek főleg a mezőgazdasági területeken százas létszámot is elérhetnek. A rudlik akár nappal is átkelhetnek az utakon, a menekülő állatok követik az elöl haladó egyedet, így fokozott veszélyt jelentenek a közlekedésben. A megriadt, menekülő állat pedig nem foglalkozik az érkező gépjárművekkel.

Évente nyolcezer baleset

Az Országos Vadgazdálkodási Adattár statisztikái szerint 2017 óta évről évre több vad hullik el autóbalesetek során a magyarországi utakon, az éves esetszám megközelíti a 8000-et. A nagyvadak közül leggyakrabban őzzel ütköznek gépjárművek, de jelentős számban fordul elő szarvas- vagy vaddisznógázolás is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu