Kajakra! Különleges versenyt rendeznek Mohácson

A különleges esemény ötletgazdája Kovács József, a Mohács Maximal Kajak-Kenu Team vezetője volt, aki felfigyelt egy érdekes fogadásra és úgy döntött, rendez egy versenyt, ahol kiderül, milyen nehéz is megtartani egy versenykajakot borulás nélkül.

Beülni egy versenykajakba (aminek az alján egyetlen sík rész sincs, tulajdonképpen olyan a hajó, mint egy cső) evezők nélkül, s puszta egyensúlyozással megtartani, azaz elkerülni a borulást, elmondva nagyon könnyűnek tűnik, de aki próbálta, állítja, egyáltalán nem az, sőt. Az már jónak számít, ha valakinek néhány másodpercet sikerül kihúznia.

A megmérettetésen a versenyzőknek egy modern versenykajakot kell megülni borulás nélkül, tizenöt másodpercig, többször is lehet próbálkozni.

Akinek sikerül, nyer két kilogramm édességet, vagy egy üveg általa választott italt, illetve egy hét ingyen edzést a kajak-kenu sportban Mohácson.

A versenyt idén a híd építése miatt nem a szigeti strandon rendezik, viszont a helyszín továbbra is a bal part, a kompkikötő közelében találtak a szervezők egy szép kis homokpadot, ahol térdig érő vízben, maximális biztonságban próbálhatják ki

egyensúlyozó-tudományukat a jó hangulatot, de egyben kihívást is keresők.

Jelentkezni a csapat Facebook-oldalán vagy a (06) 30 782 5510-es számon lehet. A szervezők legfeljebb húsz fő nevezését tudják fogadni.