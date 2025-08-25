Nem űrkutatás, de Kapu Tibor Pécsre jöhetne!

A baloldali városvezetés az önkormányzati kampány hevében egyenként átlagosan 30 millió forintból indított zebratelepítési programot Pécsen. A felfestési láz közepette mintha az életszerűséget és a praktikumot felejtették volna el. Ennek egyik látványos példája a Kürt utca északi felében található, mintegy 40 millió forintból megvalósítandó, alig néhány méteres „gigaberuházás”. Az összegben közműkiváltás, járda- és szegélyépítés, felfestés és egy vélhetően teljesen felesleges, 15 méteres üvegkorlát is szerepelt – mindez nagyjából egy jobb helyen lévő garzonlakás árából, 40 millióból. Ez a luxus zebra valahogy nem akar elkészülni lassan két éve, pedig azóta hazánk fia, Kapu Tibor már az űrt is megjárta, ez a földi meló pedig nem űrkutatási szint.

Kapu Tibor kellene ahhoz, hogy Pécsen a zebrákat jó helyekre tegyék? Aligha űrkutatási szint...

Ezek nem Kapu Tibor-féle magasságok

Pécs azóta nemhogy felfelé tört, hanem inkább megéli az igazi mélységeket, hiszen csőd szélére sikerült kormányozni a várost és azért, hogy az elvégzett munkájuk után az emberek megkaphassák biztonságban a fizetésüket a baloldali városvezetés másfél milliárdos hitelt vett fel. A pécsi kassza kiürült, pedig elég lett volna a közhelyes igazságra gondolni: nem betontól, felfestésektől lesz élhető egy város – de ha már csinálunk valamit, azt érdemes a józan ész vezérlő elve mellett, nem pedig egy választás miatt véghezvinni.

A már elkészült Rókus utcai zebra kapcsán merült fel, hogy egy korlátot úgy helyeztek el itt, hogy még véletlenül se ott menjenek át az emberek, ahol korábban, ezzel a bevett, életszerű gyakorlatot megszüntették. Átterelték oda a gyalogosokat, ahol eddig nem igazán keltek át.

Most azonban az is kiderült, hogy a közlekedési szokásokat nem lehet festékkel, vagy elhamarkodott döntésekkel megváltoztatni, hiszen a pécsiek rendszeresen keresztül kasul közlekednek a négysávos utakon is. Nyilván nem volt mindegyik új pécsi gyalogátkelőhely felfestése haszontalan, de az erre költött egymilliárd aligha volt valóban kifizetődő.