Kárelhárítási készültség: vízszennyezést észleltek Pécsett

Mint arról a DDVIZIG közösségi oldalán beszámolt, az igazgatóság műszaki ügyeletére bejelentés érkezett, amely szerint vízszennyezést észleltek Pécsett, az Avar utcában, a Lámpás-patakon.

A szennyezés kivizsgálásának idejére 2025. augusztus 14-én 12.00 órától I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el. A vízszennyezés felderítése során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal laboratóriumának részéről mintavételezés történik, ennek okán a 12.00 órakor elrendelt I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget – a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 13.00 órától II. fokra emelte - olvasható a DDVIZIG tájékoztatásában.