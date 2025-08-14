augusztus 14., csütörtök

Vizsgálják, mi okozhatta

5 órája

Kárelhárítási készültség: vízszennyezést észleltek Pécsett

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG) másodfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Lámpás-patakon.

Bama.hu
Kárelhárítási készültség: vízszennyezést észleltek Pécsett

Illusztráció.

Mint arról a DDVIZIG közösségi oldalán beszámolt, az igazgatóság műszaki ügyeletére bejelentés érkezett, amely szerint vízszennyezést észleltek Pécsett, az Avar utcában, a Lámpás-patakon.

A szennyezés kivizsgálásának idejére 2025. augusztus 14-én 12.00 órától I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el. A vízszennyezés felderítése során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal laboratóriumának részéről mintavételezés történik, ennek okán a 12.00 órakor elrendelt I. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget – a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 13.00 órától II. fokra emelte - olvasható a DDVIZIG tájékoztatásában.

 

