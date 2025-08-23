33 perce
Figyelem: Veszélyes kecske kóborol a pécsi utcákon! Támadhat!
A közösségi oldalak szerint Kertvárosban kecskét láttak rohangálni az úttesten. A kecske nem Mekk Elek, hanem valami más lenne?
Mekk Elekre gyanakodnak néhányan, mások pedig már szinte a nyárson is látták képzeletben azt a kecskét, amely szombaton szaladgált a pécsi utcákon. Egy pécsi szemtanú szerint ugyanis a Siklósi úton temető déli kapunál kecske szaladgált a négysávoson, egy másik hölgy pedig azt írta, hogy az Aidinger út felé vette az irányt az állat. Szép lassan az is kiderült, hogy a jószág állítólag már napok óta kering a környéken, méghozzá Keszü és Kökény között is látták az elmúlt napokban. Még fotó is készült az állatról, és be is azonosították: egy kameruni kosról van szó.
Egy idő után támad a kecske
– A fénykép pár napja készült Keszüben, de járt már Kökényben is. Bízva abban, hogy meglesz a gazdája próbálták befogni, de sajnos sikertelenül – mondta a Bama.hu-nak a felvételt készítő Strauszné B. Erzsébet, aki arra is figyelmeztetett, hogy csak olyannak ajánlott az állat befogása, aki ért hozzá, mert egy idő után támad.
Amúgy előfordult már olyan, hogy a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia, hogy egy kecskét befogjanak – igaz, ez nem Pécsen történt meg.