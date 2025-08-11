Nem lesz könnyű
3 órája
Kemény földrajzkvíz: melyik vármegyében találhatók ezek a települések?
Ha te is szereted böngészni a térképet, akkor ez a teszt neked készült.
Az itt megjelenő településnevek nem mindennapiak, különlegesek, kicsit viccesek. Ezzel a kvízzel kicsit visszarepítjük olvasóinkat az iskolapadba, illetve szórakoztatjuk is.
1.
Melyik vármegyében található Apácatorna?
2.
Melyik vármegyében található Kemendollár?
3.
Melyik vármegyében található Bő?
4.
Melyik vármegyében található Penészlek?
5.
Melyik vármegyében található Nyalka?
6.
Melyik vármegyében található Sé?
7.
Melyik vármegyében található Csaholc?
8.
Melyik vármegyében található Nagytőke?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre