Nem lesz könnyű

1 órája

Kemény földrajzkvíz: melyik vármegyében találhatók ezek a települések?

Ha te is szereted böngészni a térképet, akkor ez a teszt neked készült.

Az itt megjelenő településnevek nem mindennapiak, különlegesek, kicsit viccesek. Ezzel a kvízzel kicsit visszarepítjük olvasóinkat az iskolapadba, illetve szórakoztatjuk is. 

1.
Melyik vármegyében található Apácatorna?
2.
Melyik vármegyében található Kemendollár?
3.
Melyik vármegyében található Bő?
4.
Melyik vármegyében található Penészlek?
5.
Melyik vármegyében található Nyalka?
6.
Melyik vármegyében található Sé?
7.
Melyik vármegyében található Csaholc?
8.
Melyik vármegyében található Nagytőke?

 

