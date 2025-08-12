augusztus 12., kedd

Nem hiszi el, mennyi balesetet előzhet meg fél óra alatt – nyáron kell lépni

Nincs még itt a fűtési szezon, érdemes azonban a kémények állapotával ilyenkor, a nyári időszakban foglalkozni. A kéményseprés nyáron is elvégezhető – gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő.

Wald Kata

Nincs még itt a fűtési szezon, érdemes azonban a kémények állapotával ilyenkor, a nyári időszakban foglalkozni. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy a kéményseprés a fűtési szezonon kívül, nyáron is megrendelhető, és érdemes ilyenkor keresni a kéményseprőket, hiszen kevésbé leterheltek, ezért ezekben a hónapokban gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, a nyári szabadságok miatt pedig könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására. Érdemes tehát még most felvenni velük a kapcsolatot, hogy elvégezzék az ingyenes ellenőrzést. 

A kéménysepréssel nem kell megvárni a fűtési szezont, hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem

A tapasztalatok szerint sokan csak az első őszi befűtés tájékán hívnak kéményseprőt, ilyenkor azonban a szakemberek jellemzően tele vannak munkával, többet kell várni rájuk. 

A kéményseprés nem több fél óránál

A katasztrófavédelem arra is emlékeztet, hogy magánszemélyeknek ingyenes a kéményseprés, viszont a kéményseprő családi házakhoz nem megy ki magától. Időpontot kell kéri, és foglalni, ami  megtehető  a https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ oldalon az online ügyintézés, majd az időpontfoglalás menüpontban. Telefonon a 1818-as számon, az 1,9,1-es menüben lehet időpontot foglalni. Aki gázzal fűt, annak kétévente, aki fával, annak évente érdemes kéményseprőt hívnia.

Fontos tudni azt is, hogy ha a családi házba gazdálkodó szervezetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése már nem opció, hanem kötelesség, és nem is ingyenes, hanem fizetni kell érte. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoztatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni. 

A katasztrófavédelem arra emlékeztet, hogy a rendszeres kéményseprés a tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mérgezéssel járó balesetek megelőzése miatt elengedhetetlen. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres ellenőrzése mindössze harminc percet vesz igénybe.  A munka elvégzéséről és az eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő ellenőrzésig szakemberrel kell kijavíttatni.

 

 

