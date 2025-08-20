Mi lesz itt?
Készüljünk! Bogárinvázióra számíthatunk Baranyában!
Szeptember 19. és 21. között ismét Sikondán találkoznak a Volkswagen Bogarak és buszok kedvelői a III. Sikondai Bogár és Busz Találkozón. A rendezvény helyszíne a Sikondai Pihenőpark, ahol a résztvevők baráti hangulatban kempingezhetnek, élvezhetik a koncerteket, és együtt fedezhetik fel a környék szépségeit a klasszikus járgányokkal. A program része egy közös kirándulás és tombola értékes nyereményekkel.
A hétvége ideális alkalom arra, hogy a Bogár- és buszrajongók megosszák élményeiket, találkozzanak hasonló érdeklődésűekkel, és együtt zárják a nyarat. Mindenkit várnak, aki szeretne részt venni, akár autóval, akár csak a hangulat kedvéért.
