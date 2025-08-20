augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi lesz itt?

23 perce

Készüljünk! Bogárinvázióra számíthatunk Baranyában!

Címkék#koncert#busz#Sikondai Pihenőpark#élmény#tombola

Jusztin Levente
Készüljünk! Bogárinvázióra számíthatunk Baranyában!

Szeptember 19. és 21. között ismét Sikondán találkoznak a Volkswagen Bogarak és buszok kedvelői a III. Sikondai Bogár és Busz Találkozón. A rendezvény helyszíne a Sikondai Pihenőpark, ahol a résztvevők baráti hangulatban kempingezhetnek, élvezhetik a koncerteket, és együtt fedezhetik fel a környék szépségeit a klasszikus járgányokkal. A program része egy közös kirándulás és tombola értékes nyereményekkel.

A hétvége ideális alkalom arra, hogy a Bogár- és buszrajongók megosszák élményeiket, találkozzanak hasonló érdeklődésűekkel, és együtt zárják a nyarat. Mindenkit várnak, aki szeretne részt venni, akár autóval, akár csak a hangulat kedvéért.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu