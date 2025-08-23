augusztus 23., szombat

Bence névnap

23°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenetes

1 órája

Kirabolt város: 36 milliárdos a baranyai kár

Címkék#zsolnay#Hamerli-gyár#trianon

Elképesztő fosztogatás történt Pécsen. Az átszámított kár 36 milliárd forint a kirabolt városban.

Bóka Máté Ciprián
Kirabolt város: 36 milliárdos a baranyai kár

Véres baranyai gyilkosság: Csibián Szilveszter ügye megrázta a korabeli közvéleményt. Illusztráció.

Forrás: Shutterstock

A trianoni békediktátumot követő időszak egyik kulcsfontosságú eseménye volt, amikor 1921. augusztus 22-én a magyar királyi honvédség visszatért Pécsre. Ez a pillanat a délszláv megszállás végét jelentette a város számára, amely 1918 végétől a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság ellenőrzése alatt állt. A demarkációs vonal átlépése és Soós Károly altábornagy bevonulása szimbolikus jelentőségű volt, hiszen a pécsiek többsége a magyar haderő visszatérését nemzeti felszabadulásként élte meg. A csendőrök csákóján a Szent Koronával díszített címer pedig különösen erős jelképe volt a magyar államiság és a kirabolt város helyreállításának.

A kirabolt Pécs 1921-ben. Durva idők voltak
A Nemzeti Hadsereg bevonulása Pécsre 1921-ben, a kirabolt városba. Forrás: Csorba Győző Könyvtár

Az a három esztendő sötét lapokat hagyott Pécs történetében, hiszen a Dunántúl című lap is arról írt, hogy a megszállás idején fényes nappal történtek útonállások, betörések, lopások, üzletkifosztások. Az esti órákban gyakran dördültek el lövések, amelyek ártatlan pécsi polgárok életét oltották ki.  Ezeket az akkori sajtóban a megszálló szerb katonák számlájára írták, akik 122 betörést, rablást, útonállást és lopást követtek el a város területén

Aki a megszállás ellen tiltakozott, Nendtvich Andor pécsi polgármester, Kerese György vármegyei kormánybiztos-főispán és Stenge Ferenc megyei alispán, azokat kiutasították. Sásdra kerültek, ahonnan megpróbálták helyreállítani magyar megyei közigazgatást. A szerbek a hivatali dolgozókat sem kímélték, mert nem váltak hazaárulókká. A pécsi polgármester 1919 márciusában visszatérhetett egy hosszú sztrájk után, de a zavaros időszakban elképesztő dolgok mentek végbe a városban – köszönhetően a baloldali, bolsevik fordulatnak is, ami az országban bekövetkezett. A szerbek kikiáltották a Baranyai Szerb-Magyar köztársaságot, kommunistákat segítették hatalomra és Linder Bélát, a Károlyi-kormány volt hadügyminiszterét tették meg polgármesternek és Nendtvich Andort ismét száműzték.

A kirabolt város

A jelenlegi pécsi polgármester, Péterffy Attila közösségi oldala szerint a szerbek hatalmas pusztítást végezte a városban, kifosztották a Hamerli-gyárat, a Zsolnay-tárgyakat, bőrdíszműveket, sört loptak el, kipakolták a kisebb-nagyobb vállalatokat, csőd szélére sodorták a Pécsi Takarékpénztárt, amiből 740 ezer koronát vittek el. Összesen 60 millió koronás kárt okoztak a szerb megszállás alatt, ami mai értékekre vetítve 36 milliárd forintos kárt jelent. Pécs ebből a vert helyzetből futott aztán neki a II. világháborúnak, a megcsonkított ország szélén. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu