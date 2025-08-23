49 perce
Kirabolt város: 36 milliárdos a baranyai kár
Elképesztő fosztogatás történt Pécsen. Az átszámított kár 36 milliárd forint a kirabolt városban.
Véres baranyai gyilkosság: Csibián Szilveszter ügye megrázta a korabeli közvéleményt. Illusztráció.
Forrás: Shutterstock
A trianoni békediktátumot követő időszak egyik kulcsfontosságú eseménye volt, amikor 1921. augusztus 22-én a magyar királyi honvédség visszatért Pécsre. Ez a pillanat a délszláv megszállás végét jelentette a város számára, amely 1918 végétől a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság ellenőrzése alatt állt. A demarkációs vonal átlépése és Soós Károly altábornagy bevonulása szimbolikus jelentőségű volt, hiszen a pécsiek többsége a magyar haderő visszatérését nemzeti felszabadulásként élte meg. A csendőrök csákóján a Szent Koronával díszített címer pedig különösen erős jelképe volt a magyar államiság és a kirabolt város helyreállításának.
Az a három esztendő sötét lapokat hagyott Pécs történetében, hiszen a Dunántúl című lap is arról írt, hogy a megszállás idején fényes nappal történtek útonállások, betörések, lopások, üzletkifosztások. Az esti órákban gyakran dördültek el lövések, amelyek ártatlan pécsi polgárok életét oltották ki. Ezeket az akkori sajtóban a megszálló szerb katonák számlájára írták, akik 122 betörést, rablást, útonállást és lopást követtek el a város területén.
Aki a megszállás ellen tiltakozott, Nendtvich Andor pécsi polgármester, Kerese György vármegyei kormánybiztos-főispán és Stenge Ferenc megyei alispán, azokat kiutasították. Sásdra kerültek, ahonnan megpróbálták helyreállítani magyar megyei közigazgatást. A szerbek a hivatali dolgozókat sem kímélték, mert nem váltak hazaárulókká. A pécsi polgármester 1919 márciusában visszatérhetett egy hosszú sztrájk után, de a zavaros időszakban elképesztő dolgok mentek végbe a városban – köszönhetően a baloldali, bolsevik fordulatnak is, ami az országban bekövetkezett. A szerbek kikiáltották a Baranyai Szerb-Magyar köztársaságot, kommunistákat segítették hatalomra és Linder Bélát, a Károlyi-kormány volt hadügyminiszterét tették meg polgármesternek és Nendtvich Andort ismét száműzték.
Hatalmas tömeg – mintegy tizenötezren tüntettek Dózsa Lajos honvéd temetésén
A kirabolt város
A jelenlegi pécsi polgármester, Péterffy Attila közösségi oldala szerint a szerbek hatalmas pusztítást végezte a városban, kifosztották a Hamerli-gyárat, a Zsolnay-tárgyakat, bőrdíszműveket, sört loptak el, kipakolták a kisebb-nagyobb vállalatokat, csőd szélére sodorták a Pécsi Takarékpénztárt, amiből 740 ezer koronát vittek el. Összesen 60 millió koronás kárt okoztak a szerb megszállás alatt, ami mai értékekre vetítve 36 milliárd forintos kárt jelent. Pécs ebből a vert helyzetből futott aztán neki a II. világháborúnak, a megcsonkított ország szélén.