Remek programmal készülnek
2 órája
Kirándulás és nyomozás, erre érdemes időt szakítani
Folytatódnak a kirándulások és nyomozások a Pécsbányai Kulturális Egyesület szervezésében a béke és az erdővédelem érdekében augusztus 16-án szombaton. A találkozó reggel 9 óra 30 perckor lesz a Gesztenyés utcai közösségi háznál. Felhívják a figyelmet, hogy mindenki az időjárásnak megfelelő ruhában érkezzen: sapka, kalap, naptej, kullancsriasztó, és némi folyadék is legyen a táskában.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre