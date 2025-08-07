Kirándulás és nyomozás, erre érdemes időt szakítani

Folytatódnak a kirándulások és nyomozások a Pécsbányai Kulturális Egyesület szervezésében a béke és az erdővédelem érdekében augusztus 16-án szombaton. A találkozó reggel 9 óra 30 perckor lesz a Gesztenyés utcai közösségi háznál. Felhívják a figyelmet, hogy mindenki az időjárásnak megfelelő ruhában érkezzen: sapka, kalap, naptej, kullancsriasztó, és némi folyadék is legyen a táskában.