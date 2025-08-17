Kisebb fejlesztések zajlanak Kozármislenyben

Tájékoztatásuk szerint a Művelődési Központtal szemben lévő buszmegálló mellett új járdát alakítanak ki és aszfaltoznak. Néhány méterrel feljebb, a Sportcsarnok és a Sportpálya kivezető útjának Pécsi úti csatlakozását szélesítik, hogy a kikanyarodás biztonságosabb és könnyebb legyen - közölte az önkormányzat.