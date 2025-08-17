augusztus 17., vasárnap

Az önkormányzat türelmet kér

50 perce

Kisebb fejlesztések zajlanak Kozármislenyben

A felmerült lakossági igényekre reagálva a napokban kisebb fejlesztések zajlanak Kozármislenyben, munkálatok idején részleges forgalomelterelésre és korlátozásra kell számítani, ezért kérik a lakosság türelmét és megértését - írta a kisváros önkormányzata a Facebook-oldalán.

Tájékoztatásuk szerint a Művelődési Központtal szemben lévő buszmegálló mellett új járdát alakítanak ki és aszfaltoznak. Néhány méterrel feljebb, a Sportcsarnok és a Sportpálya kivezető útjának Pécsi úti csatlakozását szélesítik, hogy a kikanyarodás biztonságosabb és könnyebb legyen - közölte az önkormányzat.

 

 

