Az önkormányzat türelmet kér
50 perce
Kisebb fejlesztések zajlanak Kozármislenyben
A felmerült lakossági igényekre reagálva a napokban kisebb fejlesztések zajlanak Kozármislenyben, munkálatok idején részleges forgalomelterelésre és korlátozásra kell számítani, ezért kérik a lakosság türelmét és megértését - írta a kisváros önkormányzata a Facebook-oldalán.
Tájékoztatásuk szerint a Művelődési Központtal szemben lévő buszmegálló mellett új járdát alakítanak ki és aszfaltoznak. Néhány méterrel feljebb, a Sportcsarnok és a Sportpálya kivezető útjának Pécsi úti csatlakozását szélesítik, hogy a kikanyarodás biztonságosabb és könnyebb legyen - közölte az önkormányzat.
