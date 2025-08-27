Dagad a 31 forintos garázsbotrány: kitálalt a volt képviselő

A minap írtunk arról, hogy egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a héten. Kiderült, hogy mindössze 31 forintért is lehet Pécsen az önkormányzattól garázst bérelni. A téma a pénteki rendkívüli közgyűlés előtti egyeztetésen került elő a pécsi városházán, akkor a városvezetés részéről vallották be ezeket az összeget. Állítólag közel 400 önkormányzati garázs van Pécsen, de a számról pontosan nem tudtak akkor beszámolni. Ugyanakkor pár száz és pár ezer forintos bérleti díjak is vannak. A történtek kapcsán megszólalt egy volt pécsi képviselő is, aki 2019-ben Péterffy Attila pécsi polgármester oldalán szerzett mandátumot, és sokáig erősítette a baloldali városvezető koalíciót. Hencsei Zsolt, volt jobbikos ugyanakkor később – látva a folyamatokat – otthagyta az óbaloldali szövetséget, és a Tiszta Kezek Egyesület színeiben dolgozott a közgyűlésben. Most kitálalt a volt képviselő.

Kitálalt a volt képviselő, Hencsei Zsolt a 31 forintos garázsbérlési botrányban - Fotó: Dittrich Éva

– Akkor sem hallgattak rám, most meg sorra jönnek elő a problémák – reagált Hencsei Zsolt a garázsokkal kapcsolatban most kibukott visszásságokra.

– Én is foglalkoztam az önkormányzati garázsokkal. Meg azokkal is, akik feltörték és beköltöztek. Kamerát is rakattam ki, és a felhalmozott hulladékokat többször is elvitettem – mondta. Szerint évekkel ezelőtt hiába jelezte a problémákat, a városvezetés akkor nem vette komolyan a figyelmeztetéseit.

– Az előző években a városvezetés – beleértve a polgármestert is – azt hitte, hogy unatkozom, és azért cseszegetem őket. Pedig most sorra jönnek elő azok a gondok, amiket anno felvetettem. Akkor szinte minden képviselő ellenem volt, nem érdekelte őket, hogy milyen dolgok történnek – tette hozzá.

Erről is kitálalt a volt képviselő

Hencsei szerint a többség nem segítette a munkát, sőt, inkább hátráltatta és nagyon szépen, ügyesen elsimították a kétes ügyiket maguk körül – fogalmazott.

A volt képviselő szerint senkit nem zavart az iszonyatos pazarlás, a mutyik hegyekben, az önkormányzati lakások körüli visszásságok, és az, hogy