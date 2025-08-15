Kiválasztották a kivitelezőt, szeptemberben megkezdődik Mohács belvárosának teljes felújítása

A rendkívüli ülés összehívásnak indoka az volt, hogy tartani tudják a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó határidőket, jelesül arról kellett dönteni , hogy a kivitelező kiválasztására kiírt pályázatot mely cégek nyerik el.

A tét nem volt kicsi, a Széchenyi tér és a Fogadalmi Emléktemplom árkádsorának átépítése több mint hatmilliárd, a Csatatéri Emlékkápolna rekonstrukciója pedig több mint kétmilliárd forintot emészthet fel.

A mohácsi csata ötszázadik évfordulójára tervezett beruházások költségeit az állam állja. Ezek részeként a Széchenyi tér és a Fogadalmi Templom árkádsorának megújítására idén 2 280 000 000, jövőre 3 420 000 000 forintot biztosítanak.

A szóban forgó két beruházás messze nem csak Mohács főterének átépítéséről és a kápolna felújítását foglalja magában. Olyannyira nem, hogy lényegében a teljes belvárost átépítik. Többek között új burkolatot kap a Széchenyi tér, szökőkutat építenek a közepén, az árkádsor tetőzete teljes felújításon esik át, történelmi sétányt és ligetet alakítanak ki a templom mögött interaktív táblákkal. Felújítják a zászlótartó csoportot, az országzászlót, a Szentháromság szobrot, új dísz- és közvilágítási rendszert építenek ki. A sétálóutca is teljes egészében megújul, ahogy a Szabadság utca egy része is. A teljes beruházás hatalmas, harmincezer négyzetméteres területet érint. A döntés értelmében a kivitelezést az Építő- és Épületkarbantartó Zrt. végezheti el bruttó 6,062 milliárd forintért.

A munkálatok várhatóan szeptemberben kezdődnek, a kivitelezőnek a munkaterület átadásától számítva 650 napja lesz a befejezésre.

A Csatatéri emlékkápolna felújítását a Mestercsillag Mérnöki Kft. - Szedibau Építőipari Kft. végezheti el, bruttó 2,229 milliárd forintért, a befejezés határideje 2026. június 30.

A kápolna teljes külső-belső megújítása mellett a beruházás része lesz a Kálvária és a környező közterületek felújítása, új parkolók és közvilágítás kialakítása, és a Bég-patak partján új járda építése is.