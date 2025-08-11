Komló 40 év távlatában: kiállítás nyílik az elmúlt négy évtized legjobb fotóiból

Augusztus 29-én, pénteken 17 órakor nyílik meg Laufer László, a Dunántúli Napló fotóriporterének kiállítása „Komló 40 éve sajtófotókon” címmel a Komlói Kaptár Művelődési Központban.

A tárlatot Dr. Grünwald Géza nyitja meg. A rendezvény egybeesik a Magyar Fotográfia Napjával, így különösen ünnepi alkalom várja a látogatókat.

Helyszín: Komlói Kaptár Művelődési Központ, Komló, 48-as tér 1/B.