Megelevenedik a múlt

Komló 40 év távlatában: kiállítás nyílik az elmúlt négy évtized legjobb fotóiból

Címkék#évtized#Dunántúli Napló#Komlói Kaptár Művelődési Központ#fotóriporter#rendezvény

Tóth Dávid
Komló 40 év távlatában: kiállítás nyílik az elmúlt négy évtized legjobb fotóiból

Remek tárlaton keresztül kerül bemutatásra a város elmúlt 40 éve.

Fotó: Laufer László

Augusztus 29-én, pénteken 17 órakor nyílik meg Laufer László, a Dunántúli Napló fotóriporterének kiállítása „Komló 40 éve sajtófotókon” címmel a Komlói Kaptár Művelődési Központban.

A tárlatot Dr. Grünwald Géza nyitja meg. A rendezvény egybeesik a Magyar Fotográfia Napjával, így különösen ünnepi alkalom várja a látogatókat.

Helyszín: Komlói Kaptár Művelődési Központ, Komló, 48-as tér 1/B.

 

