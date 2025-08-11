Megelevenedik a múlt
33 perce
Komló 40 év távlatában: kiállítás nyílik az elmúlt négy évtized legjobb fotóiból
Remek tárlaton keresztül kerül bemutatásra a város elmúlt 40 éve.
Fotó: Laufer László
Augusztus 29-én, pénteken 17 órakor nyílik meg Laufer László, a Dunántúli Napló fotóriporterének kiállítása „Komló 40 éve sajtófotókon” címmel a Komlói Kaptár Művelődési Központban.
A tárlatot Dr. Grünwald Géza nyitja meg. A rendezvény egybeesik a Magyar Fotográfia Napjával, így különösen ünnepi alkalom várja a látogatókat.
Helyszín: Komlói Kaptár Művelődési Központ, Komló, 48-as tér 1/B.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre