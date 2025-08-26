A közösség értékét mutatja meg a fesztivál Komlón

A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület által harmadik alkalommal megszervezett KözösÉg Fesztivál ünnepélyes megnyitóval indult a Komlói Kaptár Művelődési Központban. A résztvevőket hétfő délután Dr. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos, Polics József polgármester, valamint Baloghné Uracs Marianna, a szervező egyesület elnöke köszöntötte. A helyszín intézményvezetője, Aranyos László bemutatta a Komlói Kaptár Művelődési Központ tevékenységét, amely otthont ad a háromnapos rendezvénynek.

Dr. Hoppál Péter is hangsúlyozta Komlón, hogy milyen fontos szerepet tölt be egy közösség az ember életében.

Színes programokkal vezeti be a közösségi létbe a fesztivál a komlóiakat

A „Komló az én városom” című programblokkban délután több interaktív esemény zajlott. „A zene legyen mindenkié” című kerekasztal-beszélgetésen Fuchs Diána, Kotvász Zsófia és Múth Ádám osztották meg gondolataikat, a moderátor Vizsy Orsolya volt. A programhoz Novák Irén, a kulturális és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkár is csatlakozott rövid köszöntőjével. A résztvevőket egy energikus flashmob lepte meg, amelyet a New Generation táncegyüttes mutatott be.

A délután másik izgalmas eseménye a „Tánclépésben az első lépések” című beszélgetés volt, ahol Barka Dávid, Takács Judit és Császár Adrián osztották meg tapasztalataikat. A közönség bepillantást nyerhetett abba, hogyan lehet a tánc a közösségépítés és a személyes fejlődés hatékony eszköze.

Az este könnyedebb hangulatban folytatódott. A Baranyai Western Egyesület és a Timeless Linedance Country Club közös linedance-bemutatója után kocsma kvíz várta a fiatalokat Bánki Beni vezetésével. Eközben Ákli Krisztián drámaworkshopja a kreatív önkifejezés világába vezette be az érdeklődőket. A „Üzenet a jövőnek” elnevezésű kezdeményezés során a fesztivál látogatói személyes gondolataikat, érzéseiket oszthatták meg szövegek, rajzok vagy graffitik formájában, egy időkapszula jellegű projekt részeként.